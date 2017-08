Wuppertal. Am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, raubte ein unbekannter Mann einer Seniorin in Wuppertal die Halskette. Nach Angaben der Polizei hatte die 92-jährige Frau ihren Hausmüll entsorgt und war durch den Hausflur auf dem Weg zurück in ihre Wohnung, als der Täter sie zu Boden warf. Dort entriss er ihr den Anhänger ihrer Halskette und flüchtete auf die Berliner Straße.

Die ältere Dame verletzte sich bei dem Tatgeschehen nicht. Die Polizei sucht mit folgender Personenbeschreibeung nach dem Täter: der Straftäter ist circa 40 Jahre alt und hatte ein asiatisches Äußeres. Er ist 170 cm - 175 cm groß und trug einen gelben Pullover. Hinweise zu dem Raub nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. red