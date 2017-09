Am 19. September ist Zauberkünstler Kalibo in der Börse.

Elberfeld. Welches sind die Fragen, die einem Zauberkünstler gestellt werden? „Machen sie das hauptberuflich? Können sie Geld zaubern? Schöneres Wetter? Was sagt denn ihre Frau dazu?“ Auf all diese Fragen gibt Zauberkünstler Kalibo eine Antwort - am Dienstag, 19. September, um 20 Uhr in der Börse, Wolkenburg 100. Als Eintritt wird um eine kleine Spende gebeten.

Zauberkünstler Kalibo, eigentlich Kai Oliver Borchers, zählt zu den erfolgreichsten Berufszauberern Deutschlands. Nach der Ausbildung zum Hotelfachmann und dem Studium der Germanistik entschied er sich, seine große Leidenschaft, die Zauberkunst, zum Beruf zu machen. Seit 2006 zeigt er seine Kunst regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen und hat in mehr als 70 Ländern und auf allen Kontinenten der Erde gezaubert. An jedem dritten Dienstag im Monat ab 20 Uhr findet der ZauberSalon-Wuppertal statt. In den Räumen der Börse rücken Zuschauer und Zauberkünstler zusammen und erleben Zauberei hautnah. Mehr Informationen gibt es unter

zaubersalon-wuppertal.de