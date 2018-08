Durch zahlreiche Renaturierungsmaßnahmen können mittlerweile wieder 32 verschiedene Fischarten registriert werden.

Die Aussetzstellen liegen direkt an der Beyenburger Freiheit und beschreiben damit zugleich das Motto der Naturschutzaktion. Im Bereich rund um die dortige Fußgängerbrücke sind am Freitag rund 8000 Junglachse ins Wasser gelassen worden und haben in der Wupper ein neues Zuhause gefunden. Die Fischereigenossenschaft Mittlere Wupper hatte dies ermöglicht und in Kooperation mit dem Wupperverband und der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Wuppertal neues Wupper-Leben freigesetzt. Während die Genossenschaft mit ihren angeschlossenen Fischereivereinen jede Menge ehrenamtliche Arbeit in die Aufzucht der aktuell zehn Zentimeter großen Tiere gesteckt hatte, zeichnen die Verbände für die Schaffung der artgerechten Rahmenbedingungen verantwortlich.

„Wir hoffen, dass sie wiederkommen“, wünschte sich Fischereigenossenschafts-Vorsitzender Helmut Wuttke während der Aussetzung der Jungtiere, die bewusst an verschiedenen Flussstellen in die Freiheit gelassen wurden und sich je nach Aussetzpunkt nun als Beyenburger, Ennepetaler oder Radevormwalder „Bürger“ zählen dürfen. So werden die Wanderfische zunächst noch bis zum kommenden Frühjahr in der Wupper bleiben und ihren neuen Heimatfluss anschließend in großen Schwärmen in Richtung Rhein und Nordsee verlassen, wo das Gewässer tiefer und nahrungsreicher ist. Im Idealfall kehren sie dann nach ein bis vier Jahren wieder zurück ins Bergische, um dort zu laichen und die Wupper-Population weitervoranzutreiben.

„Damit das gelingt, benötigen sie unsere Starthilfe. Allerdings kommen nur etwa ein Prozent hierhin zurück“, relativiert Wupperverbands-Vorsitzender Georg Wulf und spricht von einer ausgeprägten „Standorttreue“ der Lachse. So ermöglicht es den Wanderfischen der ganz individuelle Gewässergeruch zielgenau zu ihrem Heimatfluss zurückzufinden. „Dass sie sich den einprägen können, liegt an der typischen Art der Gewässermineralien“, erklärt Heike Obenlüneschloß von der Unteren Naturschutzbehörde.

Flußbett natürlicher gestaltet, den Strömungslauf verbessert

„Dass immer mehr Fische zurückkehren, ist ein Zeichen jahrelanger Arbeit“, weiß auch Helmut Wuttke und offenbart zahlreiche Renaturierungsmaßnahmen entlang der Wupper sowie der Uelfe. So haben die Wupperförderer den Fluss an vielen Stellen entscheidend verbreitert, das Flussbett natürlicher gemacht und den Strömungsverlauf verbessert.

Die Maßnahmen kommen nicht nur den Lachsen, sondern auch vielen anderen heimischen Fischpopulationen zugute. So hat die verbesserte Gewässergüte der Wupper dazu geführt, dass viele abgewanderte Heimarten zurückgekehrt sind und inzwischen 32 verschiedene Fischarten registriert werden können. Auch die Entdeckung von immer mehr Laichstellen beweist, dass sich die Lebensbedingungen deutlich verbessert hat. „Es ist in den letzten 15 Jahren gelungen, die Struktur der verfestigten Flusssohle zu verändern und Vertiefungen zu schaffen“, erklärt Obenlüneschloss die Erfolgsformel. Dass die Wupper vom langjährigen Abwasserfluss wieder zunehmend zum Lebensraum wird, sei aber auch gezielten Stromlenkungen und einem der Industrie vorgegebenen Wasserregime zu verdanken. „Nachdem sich immer mehr wärmeliebende Fremdarten angesiedelt haben, konnten wir durch die Senkung der Wassertemperatur nun die kälteliebenden Fische zurückzugewinnen“, erklärt die Naturförderin.

Die 8000 Junglachse stellen nur einen kleinen Anteil der Wupper-Ansiedlung von Wanderfischen dar. So wurden in diesem Jahr bereits 200 000 Lachse und 250 000 Bachforellen in die Wupper gelassen. Die Junglachse entstammen aus dem Bruthaus des Bergischen Fischerei-Vereins und aus dem Lachszentrum Hasper Talsperre. Das ökologische Großprojekt wendet durch Fischereiabgaben und Vereinsbeiträge finanzierte Kosten in Höhe von 50 000 Euro und viele Stunden ehrenamtlicher Aufzuchstarbeit auf.