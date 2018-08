Wanderfische werden als Bestandteil des Ökosystems angesiedelt.

8000 Junglachse haben am Freitag ihr neues Zuhause in der Wupper unterhalb des Stausees Beyenburg gefunden. Die Fischereigenossenschaft Mittlere Wupper mit ihren angeschlossenen Fischereivereinen setzt sich seit vielen Jahren für die Wiederansiedlung der Wanderfische in der Wupper ein. Insgesamt haben sie in diesem Jahr 200 000 Junglachse in die Wupper gesetzt. In den vergangenen Jahren ist der Fluss durch die Gewässerprojekte natürlicher geworden. Sie hat ein natürlicheres Flussbett und ist an vielen Wehren und Querbauwerken wieder für Wanderfische passierbar.

Die Junglachse bleiben bis zum Frühjahr in ihrem Heimatfluss. Dann verlassen sie die Wupper in Schwärmen in Richtung Rhein und Nordsee. Die Fische bleiben dann mindestens ein Jahr im Meer, bevor sie in den Wintermonaten zum Laichen in ihr Heimatgewässer aufsteigen. » Seite 17