Der Mann war von der Bremse abgrutscht, der Wagen rollte rückwärts.

Wuppertal. Ein Mann hat am Dienstag, gegen 10.20 Uhr, beim Ausparken an der Straße Hesselnberg in Barmen versehentlich seine Frau verletzt. Der 77-Jährige rutschte nach eigenen Angaben von der Bremse ab.

Weil der Rückwärtsgang eingelegt war und seine Frau die Beifahrertür geöffnet hatte, wurde sie von der Tür getroffen. Die 77-Jährige stürzte zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebrachtwerden musste.

Der DaimlerChrysler des Mannes prallte beim Rückwärtsfahren zudem gegen einen geparkten Mitsubishi. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.