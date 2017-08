Die Frau ist das vierte Unfallopfer in diesem Jahr in Wuppertal.

Wuppertal. An der Straße Hesselnberg in Wuppertal kam es am 1. August zu einem tragischen Unfall, bei dem eine 77-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Die Frau erlag am Wochenende ihren Verletzungen. Es handelt sich um das vierte tödlich verletzte Unfallopfer in Wuppertal.