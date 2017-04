Wuppertal. Eine 76-jährige Rentnerin fuhr am Donnerstag gegen 12:26 Uhr mit ihrem VW Polo frontal und ungebremst gegen einen Laternenmast auf der Nevigeser Straße. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Zeugen halfen der Verletzten aus dem Fahrzeug. Die Frau war kurzeitig zur ambulanten Behandlung in einem örtlichen Krankenhaus. Die Rentnerin gab der Polizei an, dass sie in Fahrtrichtung Westfalenweg unterwegs gewesen war, als sie plötzlich aus unerklärlichen Gründen von der Fahrbahn abgekommen sei.



Es entstand erheblicher Sachschaden, allein am Fahrzeug geschätzte 5000 Euro. Der Laternenmast überstand den Zusammenstoß nicht. Die Nevigeser Straße musste in beiden Fahrtrichtungen für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.