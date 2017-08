Ein Unbekannter versuchte, der älteren Dame die Kette vom Hals zu reißen.

Wuppertal. Am vergangenen Samstag versuchte gegen 18 Uhr ein bislang Unbekannter am Mäuerchen einer älteren Frau die Halskette zu entreißen. Der Mann näherte sich seinem 75-jährigen Opfer von hinten, griff an die Kette und riss mehrfach daran.

Obwohl die Frau laut schrie, ließ der Straftäter erst nach weiteren Versuch von ihr ab und floh in Richtung Wall. Die Frau verletzte sich bei der Tat nicht.

Der Räuber ist 20-25 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Er hatte schwarze Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und ein gepflegtes Äußeres. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 0202/2840 zu melden.