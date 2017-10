Kunstverlag sucht kreative Wuppertaler für ein Buchprojekt.

Der Partisan-Kunstverlag an der Uellendahler Straße sucht für das Projekt „Ansichtssachen. Ausgesuchte Kunst. Aus Wuppertal“ Mitstreiter. Inhaber Thomas Hilbig will mit dem Projekt die Wuppertaler Kunstszene sichtbar machen: „Ihre Qualität, ihre Zukunft, ihre Kraft. Diese bemerkenswerte Szene verdient einen gemeinsamen Auftritt.“ Seine Philosphie: Jede und jeder für sich ist einzigartig gut. Würde das Einzelne im Miteinander nicht noch deutlicher? Er glaubt an die Kraft der Kommune.

Die Jury sucht für das Projekt bis zum 10. November Teilnehmer. Das Buch soll bis zu 70 Künstler vorstellen. Es soll ein Kennenlern-Wiederfinden-Bewahren-Buch für kunstsinnige Menschen sein. Wer sich bewerben will, kann auf www.partisan-kunstverlag.de Name, Adresse und Kunstbereich eingeben sowie Fotos von drei Exponaten und eine Kurzvita hochladen. Danach sucht die Jury aus.

Mitmachen können Wuppertaler Künstler über 18 Jahren

Das Konzept sieht vor, dass jeder Teilnehmer sich mit einem Beitrag von 200 Euro an der Produktion des Buchs engagiert. Neben dem Portrait auf einer Doppelseite in Wort und Bild erhält er zehn Exemplare des fertigen Buchs.

Bewerben können sich professionelle Künstler aus dem Raum Wuppertal die 18 Jahre oder älter sind und deren Lebensmittelpunkt von ihrer künstlerischen Tätigkeit geprägt ist. Eine akademische Ausbildung ist erwünscht, aber keine Bedingung. Die Schwerpunkte liegen bei Malerei, Grafik, inszenierter Fotografie, Bildhauerei und Medienkunst. Die Arbeiten sollten möglichst aktuell sein. Wesentliche Auswahlkriterien sind Individualität, Kreativität und dass das Medium „Ansichten“ erzeugt.