50 Jahre lebten die Dieners in Elberfeld. Inge überlebte Heinz nur um wenige Stunden.

Elberfeld. Am 31. März sind Inge und Heinz Diener gestorben. Beide am gleichen Tag – eines natürlichen Todes. „Ich bin sehr traurig“, sagt Tochter Petra Happ. „Aber ich finde es total schön für die beiden, dass sie zusammen gehen durften.“ Eine Zeitungsnotiz über einen ähnlichen Fall in England machte ihr klar, wie selten das ist. Deshalb erzählte sie die Geschichte der WZ.

63 Jahre war das Paar verheiratet, lebte 50 Jahre an der Elberfelder Kieselstraße. Sie kam aus Schlesien, er aus Sachsen-Anhalt, beide gerieten durch den Krieg in den Westen, lernten sich 1953 in Magdeburg kennen, wo sie Verwandte besuchten. Am Bahnhof bot die 23-Jährige dem 31-Jährigen von ihrem Proviant an.

Bei ihm war es Liebe auf den ersten Blick. Er hatte bei der Grenzkontrolle in ihrem Pass gesehen, dass sie in Duisburg an einer Straße wohnte, die mit einem doppelten A begann. Also fragte er bei der Stadt Duisburg nach, um die Straße herauszufinden – und schrieb Inge einen Brief, dass er sie wiedersehen will. Die beiden wurden ein Paar, heirateten 1954 und zogen nach Wuppertal, wo Heinz Diener beim Autozulieferer Walter Klein arbeitete. Inge arbeitete bei Miele am Kipdorf. 1963 kam Tochter Petra zur Welt.

„Meine Eltern hatten viele Kontakte“, weiß die Tochter. Sie erzählt vom Kegeln in Ronsdorf, erinnert sich an Spaziergänge im Burgholz, auf dem Freudenberg, an der Gelpe, auf der Hardt und viele Besuche im Zoo. 2004 zogen ihre Eltern in ihre Nähe nach Neuss.

Seit ihre Mutter im Heim lebte, besuchte ihr Vater sie täglich. Zum Schluss war auch er krank. Er starb am 31. März um 2 Uhr. Seine Frau litt an eine Lungenentzündung. Doch sie habe die Nachricht vom Tod ihres Mannes noch verstanden, glaubt Petra Happ. Inge Diener starb am 31. März um 21.30 Uhr.