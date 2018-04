Wuppertal. Die Polizei in Wuppertal sucht nach einem vermissten Mann aus Vohwinkel. Dieter O. ist 59 Jahre alt und wurde letztmalig am Montagabend (23. April) an seiner Wohnanschrift an der Hammersteiner Allee gesehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Da der Mann "krank und desorientiert" sei, habe die Polizei Suchmaßnahmen eingeleitet, die bislang ergebnislos verliefen.

Der Gesuchte (Foto: Polizei Wuppertal) sei etwa 1,70 Meter groß, korpulent, habe einen dunklen Vollbart und kurzes, dunkles Haar. Bekleidet sei er mit einem braunen Poloshirt und einer braunen Hose. Er habe einen gebeugten Gang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202-2840 zu melden. red