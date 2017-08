Wuppertal. Der 53-Jährige, der am Samstagabend vor einem Bistro in Barmen mit einem Messer angegriffen worden ist, ist am Donnerstag verstorben. Der Leichnam soll am Freitag obduziert werden. Ein 42-jähriger hatte nach einem Streit an der Berliner Straße in Wuppertal mehrmals mit einem Messer auf den 53-Jährigen eingestochen. Der tatverdächtige Mann konnte am Tatort festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen. red