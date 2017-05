Wuppertal-Elberfeld. In der Nacht zu Donnerstag zog ein 15-Jähriger randalierend durch die Elberfelder Innenstadt und warf circa 50 Mülltonnen um. Ein Zeuge informierte die Polizei, die unter anderem auf der Poststraße, der Straße Alte Freiheit und der Calvinstraße die umgestoßenen Tonnen feststellte, deren Inhalt sich über den Gehweg ausbreitete.

An der Straße Schloßbleiche erwischten die Beamten den 15-Jährigen auf frischer Tat, als er sich an weiteren Tonnen zu schaffen machte. Nach einem erfolglosen Fluchtversuch konnte seine Mutter ihn von der Wache Hofkamp abholen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Den Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Der Grund für das Verhalten konnte bislang nicht geklärt werden. Die umgestoßenen Mülltonnen wurden von den eingesetzten Polizeibeamten aufgerichtet.