Der große Tag für die Neunjährigen findet meist am kommenden „Weißen Sonntag“ statt - manchmal auch später.

Für viele katholische Kinder in Wuppertal ist der kommende Sonntag, genannt „Weißer Sonntag“ ein besonderer Tag: Zum ersten Mal werden sie bei der Messe die Hostie zu sich nehmen und damit das Sakrament der Heiligen Kommunion empfangen – sie werden ein Stück mehr Mitglied der Kirche. „Die meisten sind schon ganz aufgeregt“, berichtet Daniela Löhr, Gemeindereferentin in St. Laurentius, über die 61 Kommunionkinder ihrer Gemeinde.

Seit den Herbstferien haben sich die Kinder darauf vorbereitet, haben viel über Jesus Christus, die Bibel und die Feier der Messe gelernt. Den Unterricht einmal in der Woche übernehmen Katecheten – ehrenamtliche Helfer. „Das sind oft Mütter“, berichtet Daniela Löhr, „aber wir haben auch viele Studenten“. Die jungen Menschen, die Theologie studieren, um später Grundschullehrer zu werden, sammelten gern Erfahrungen mit Kindern.

Darüber hinaus bietet die Gemeinde St. Laurentius auch drei Familientage für die Kinder und ihre Eltern an, bei denen auch die Eltern ihre Kenntnisse auffrischen können. Beim ersten Mal sei es um die Heilige Messe und ihre Bestandteile gegangen, dann um die Beichte und beim dritten Mal lernten die Kinder etwas über Ostern und die Passionszeit, die Eltern durften wählen. „Da ging es zum Beispiel darum, wie man mit den Kindern beten kann“, berichtet Daniela Löhr, Die Familientage seien für alle eine schöne Erfahrung, sie trügen auch dazu bei, dass die sich Familien der Kommunionkinder untereinander kennenlernen.

Schlichte weiße Gewänder über der Festkleidung

Zu St. Laurentius gehören vier Kirchen, in zweien davon wird am kommenden Sonntag gefeiert, in zweien am Sonntag darauf – so verteile sich der Andrang jeweils, erklärt Daniela Löhr: „Bei der Erstkommunionfeier ist es schon sehr voll.“

Auf die festliche Familienmesse, in der die Kinder das erste Mal zur Kommunion gehen, haben sich die Laurentius-Kinder gemeinsam vorbereitet. „Bei uns ist das Thema ,Jesus lädt Menschen zu sich ein“, erläutert Daniela Löhr. „Wir haben überlegt, wie das wohl war.“

Sie haben die Lieder für den Gottesdienst geübt und alle Abläufe. Gestern hatten zum Beispiel die Kinder von St. Marien ihre „Probe“. Dabei trugen sie auch schon ihre weißen Alben – schlichte wollweiße Gewänder mit Goldfäden, die über der eigenen Kleidung getragen wird. „Denn vor Gott sind wir alle gleich – egal wie viel Geld wir haben“, erklärt Daniela Löhr den Gedanken, der dahinter steckt.