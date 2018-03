Wie würden die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in Wuppertal aussehen, wenn die Anmeldung für alle Schulformen gleichzeitig stattfinden würde? Diese Diskussion gleicht der Frage, wer zuerst da war, das Huhn oder das Ei und ist in der Schulverwaltung beliebt wie bei den Schülern Blaue Briefe. Angesichts der wachsenden Zahl an Gesamtschulen abgelehnter Schüler erübrigt sich die Diskussion. Auch wenn die Schulform Gymnasium gleichzeitig zur Wahl stünde, bliebe der Überhang beachtlich. Daher ist der Beschluss zum Bau einer siebten Gesamtschule eine Formsache, die Standortsuche sollte das Thema sein, auf das sich die Lokalpolitiker konzentrieren. Kreative und schnelle Lösungen für den Barmer Osten, wo sich der Zulauf an Zuwanderern und Flüchtlingen am deutlichsten niederschlägt, sind gefordert. Eine Neid-Debatte über Wunschschulen und Wunschschulformen zwischen sozialen Gruppen muss Wuppertal erspart bleiben.