Der Mann war wegen eines Vorfalls von häuslicher Gewalt vor den Beamten geflüchtet. Die Polizistin musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Wuppertal. Am Sonntagabend, gegen 19.40 Uhr, kam es zu einem Fall von häuslicher Gewalt an der Poststraße in Elberfeld. Bei dem darauffolgenden Polizeieinsatz wurde eine Beamtin verletzt. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, flüchtete ein 39-jähriger Täter zunächst. Als er dann angetroffen und angesprochen wurde, biß er einer 31-jährigen Polizeibeamtin in den Arm.

Während des Transports zum Polizeigewahrsam beleidigte, bedrohte und bespuckte er fortwährend die Beamten. Ihn erwarten eine Strafanzeige und die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Polizeibeamtin musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.