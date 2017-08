Das Café Zweistein, die Sparkasse und Procar veranstalten die erste Whisky-Messe im Tal.

Wuppertal. Whisky liegt weiterhin voll im Trend. Die edle Spirituose hat hierzulande immer mehr Fans. Doch Whisky wird in Deutschland nicht nur gern getrunken, sondern mittlerweile auch in hoher Qualität hergestellt. Rund 200 Brennereien produzieren das „Wasser des Lebens“, so die wörtliche Übersetzung der alten Bezeichnung „Uisge Beatha“. Dabei müssen sich die heimischen Ergebnisse nicht vor schottischen oder irischen Abfüllungen verstecken - im Gegenteil. Der Single-Malt „Hillock 6 ½ / 14“ aus der Sprockhöveler Destillerie und Brennerei Habbel wurde gerade beim internationalen „World-Spirits Award“ als „Spirit of the Year“ ausgezeichnet.

In Wuppertal hat sich das Team des Café Zweistein schon seit 2013 auf deutsche Whiskys spezialisiert. Mit über 50 Sorten gibt es hier die wohl größte Auswahl im Lande. Tastings und Touren zum Thema sind beliebt und rasch ausgebucht. Daher wollen die Inhaber jetzt den nächsten Schritt gehen. Am 10. September wird die landesweit erste Endverbraucher-Messe für Deutschen Whisky veranstaltet. 30 Aussteller aus der ganzen Republik werden an diesem Tag in Wuppertal erwartet. Auch die Besucher dürften angesichts der Premiere von weit her anreisen. „Wir freuen uns, eine völlig neue Messe für Whisky-Freunde und alle, die es vielleicht noch werden wollen, präsentieren zu können“, sagt Zweistein Mitinhaber Kay Hoffmann. „Die Aussteller haben sehr positiv auf unsere Idee reagiert“, ergänzt sein Kollege Bastian Haas. Die Teilnehmerliste spiegelt die Bandbreite der deutschen Whiskyerzeuger wieder. Dazu gehören kleine Manufakturen, aber natürlich auch bekannte Namen. Außerdem gibt es mit der renommierten Mackmyra Brennerei einen Blick über den Tellerrand.

Geboten werden ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und zahlreiche Tastings. also Kostproben. Außerdem wollen viele der Aussteller ihre Produkte zu günstigen Messe-Konditionen anbieten. Die Messe für deutschen Whisky findet in Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse Wuppertal und Procar am 10. September von 11 bis 21 Uhr in der Procar Niederlassung, Friedrich-Ebert-Straße 105, statt. Der Eintritt kostet 6,50 Euro inklusive eines Messe-Glases. Alle Infos unter:

weistein-wuppertal.de