Wuppertal. Am Donnerstagmorgen kam in Wuppertal-Ronsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 10.30 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Golf GTI auf der Reinshagenstraße in Richtung Kratzkopfstraße, als er - aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit - die Kontrolle über sein Auto verlor und frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten VW mit Anhänger prallte. Diese schob er gegen zwei weitere Pkw und zwei Anhänger. Ein 49-jähriger Mann, der gerade den VW beladen wollte, konnte sich kurz vor dem Unfall rechtzeitig in Sicherheit bringen, heißt es von Seiten der Polizei.

Der Unfallfahrer kam nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle in eine Klinik. Dort wurde er am Mittag notoperiert. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf ca. 60.000 Euro. Die Reinshagenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. red