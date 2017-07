Wuppertal. Mehr als 1300 Radfahrer sind bei der neunten NRW-Radtour vom 20. bis 23. Juli dabei. Der 220 Kilometer lange Rundkurs führt dieses Jahr quer durch das Bergische Land und das Ruhrgebiet. Gestartet sind die Teilnehmer in Mettmann - und am ersten Tag bis nach Wuppertal gefahren. Auf dem Johannes-Rau-Platz in Barmen erwartete die Fahrer und andere Zuschauer dann eine Bühne mit einem musikalischen Abendprogramm, gestaltet vom WDR4. Aufgetreten ist unter anderem Fab Morvan, bekannt aus dem 90er-Jahre Discopop-Duo Milli Vanilli, zudem eine der Originalstimmen von Milli Vanilli, John Davis.

Erste Etappe ist ganz schön bergig

Sichtlich erleichtert waren viele Radfahrer, als sie das Etappenziel Wuppertal erreicht hatten, darunter auch Doris und Mathias Krisch. Das Bochumer Ehepaar hat sich das Fahrradfahren zum Hobby gemacht. Doris Krisch nimmt zum vierten Mal an der NRW-Radtour teil, für ihren Ehemann ist es das fünfte Mal: „Es macht einfach Spaß. Viele verschiedene Leute sind unterwegs, man kommt rum und lernt so auch neue Leute kennen.“ Auch wenn die erste Etappe durch das Bergische Land sehr „bergig“ und somit anstrengend gewesen sei, habe es ihr großen Spaß bereitet.

Brigitte Fiebig kommt aus der Nähe von Paderborn, für sie ist es die dritte NRW-Radtour. Das Schönste an der Veranstaltung sei es, dass man mit anderen Radfahrern schnell in Kontakt komme: „Jeder spricht mit jedem, man duzt sich auf Anhieb, es ist eine offene Atmosphäre.“

Eine „sportliche Herausforderung“

Manfred Petersen nimmt zum ersten Mal an einer Veranstaltung dieser Art teil. Auch er stammt aus Bochum, und ist, wie er sagt, „Gelegenheitsradler“. Eine Bekannte habe ihn gefragt, ob er Interesse daran hätte, bei dieser Tour mitzufahren: „Für mich war es eine sportliche Herausforderung. Außerdem trifft man tatsächlich Bekannte, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.“ Auf dem Weg nach Wuppertal habe er Mechthild Adams, eine Bekannte aus dem Tischtennisverein von vor zehn Jahren getroffen.

In der zweiten und dritten Etappe fahren die Radler über Bochum und Gelsenkirchen bis nach Essen, ehe am vierten Tag die Tour wieder in Mettmann endet.