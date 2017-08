Wuppertal. Ein Wuppertaler ist am Sonntagnachmittag an der Bushaltestelle Rabenweg überfallen worden. Das meldete die Polizei am Montagmorgen.

Der 22-Jährige wollte sein Handy aus der Tasche nehmen. Dabei fiel ihm ein 20-Euro-Schein aus der Tasche. Als er diesen aufheben wollte schubsten ihn zwei junge Männer in ein Gebüsch und klauten das Geld.

Die beiden flüchteten in Richtung Robert-Daum-Platz, konnten jedoch wenig später von der Polizei aufgefunden und festgenommen werden. Beide Täter sind 21 Jahren alt. red