Am Sonntag, 6. Mai, gibt es ein spezielles Programm.

In diesen Tagen würde Karl Marx 200 Jahre alt. Das wird nicht nur in seiner Geburtsstadt Trier, sondern auch in Wuppertal gefeiert: Das Historische Zentrum hat aus diesem Anlass am Sonntag, 6. Mai, ein spezielles Programm zusammengestellt - zum Sehen und Hören. Los geht es um 11 Uhr mit „RIOT“, einem Hörstück von Christoph Korn. Darin hat der Autor Friedrich Engels’ „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“, Denis Diderots „Encyclopedie“ und Textfragmenten aus Frantz Fanons „Die Verdammten dieser Erde“ verarbeitet.

Um 13 Uhr heißt es: „Wir zwei betreiben ein Compagniegeschäft“. In der Lesung geht es um Karl Marx und Friedrich Engels, ihre Charaktere und ihre Freundschaft in Briefen und Erinnerungen von Zeitgenossen. . Es lesen Andreas Mucke (als Karl Marx), Hans Werner Otto (als Friedrich Engels) und Reiner Rhefus.

Am Nachmittag geht es mit einem Vortrag weiter: Um 15 Uhr erklärt Heike Ising-Alms, was es mit der Chiffre „Von einem Rheinländer“ auf sich hat. Im Mittelpunkt stehen Karl Marx, die Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe und die Zensur in Preußen. Red