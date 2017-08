Wuppertal. Ein 20-Jähriger hat am Dienstagnachmittag beim Abbiegen von der Siegfriedstraße in die Hubertusallee die Kontrolle über seinen Volvo verloren. Er kam von der Straße ab und prallte gegen Begrenzungssteine. Das teilte die Polizei Wuppertal am Mittwochmorgen mit.

Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer sowie seine 15, 16, 19 und 20-jährigen Beifahrer leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. red