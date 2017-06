Wuppertal. Ein 20-jähriger Mann hat am Wochenende drei Polizisten angegriffen und verletzt. Die Besatzung des Streifenwagens hatte am Samstagabend eine Auseindersetzung auf dem Westfalenweg beobachtet. Die Beamten wollten schlichtend eingreifen, wurde jedoch von dem 20-Jährigen aus Velbert beleidigt und attackiert. Immer wieder trat und schlug er nach den Polizisten. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Mit der Hilfe alamierter Unterstürtzung konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Ein 23-jähriger Polizist und seine gleichaltrige Kollegin mussten im Anschluss ins Krankenhaus gebracht werden. Den Velberter wurde in Gewahrsam genommen, ihn erwartet eine Strafanzeige. red