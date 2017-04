Wuppertal. Am Dienstagabend ist eine Rollerfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Das teilt die Polizei in Wuppertal am Mittwoch mit. Als ein 49-jähriger Opel-Fahrer vom Fahrbahnrand derBerghauser Straße in Wuppertal-Cronenberg anfuhr, konnte die junge 19-Jährige nicht mehr ausweichen und kam zu Fall. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.