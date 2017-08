Wuppertal. In der Nacht zu Mittwoch kam es auf der Spieckerheide in Wuppertal zu einem Unfall mit einem schwer und einem leicht Verletzten. Nach Angaben der Polizei verlor ein 18-jähriger BMW-Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr eine Böschung hinab und durchbrach den Zaun einer Pferdekoppel. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der ebenfalls 18-jähriger Beifahrer erlitt eine leichte Verletzung. Am Fahrzeug entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Auch am Zaun und an der Wiese entstand ein bislang nicht bezifferter Sachschaden. Die Unfallursache konnte bislang nicht geklärt werden. red