Wuppertal. Ein Achtjähriger wurde am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Barmen verletzt: Gegen 11.35 Uhr überquerte der Junge die Oststraße auf einem Zebrastreifen. Hier erfasste den Kleinen ein Toyota, an dessen Steuer ein 18-Jähriger saß.

Das Kind zog er sich leichte Verletzungen zu und er musste vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. red