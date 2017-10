Der Jugendliche muss jetzt in psychiatrische Behandlung.

Oberbarmen/Düsseldorf. Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend einen 17-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche hatte am Bahnhof Oberbarmen randaliert, schlug die Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit und äußerte Suizidabsichten. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, schlug und trat der junge Mann um sich, während die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes versuchten, ihn zu beruhigen und zu fixieren. Als die Beamten dem 17-Jährigen Handschellen anlegen wollten, versuchte er die Polizisten zu treten. Da eine Personalienfeststellung vor Ort nicht möglich war, wurde der Jugendliche mit auf das Revier der Bundespolizei genommen. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die DB-Mitarbeiter und die Polizisten unentwegt. Außerdem äußerte der Randalierer, dass er vor einen Zug springen will. Wie die Polizei mitteilt, wurde er aufgrund des gesamten Verhaltens mit Entscheidung eines Amtsarztes an eine psychiatrische Einrichtung übergeben.

Die Mitarbeiter der DB Sicherheit und die Bundespolizisten blieben nach eigenen Angaben bei dem Vorfall unverletzt. Seitens der Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes, der versuchten Körperverletzung und der Beleidigung eingeleitet. Red