Wuppertal. Am Donnerstag gegen 20.50 Uhr verletzte ein 17-jähriger Wuppertaler zwei Polizeibeamte, als diese ihn wegen eines Diebstahls festhalten wollten. Der junge Mann hatte in einem Supermarkt an der Straße Klingelholl versucht Lebensmittel zu stehlen. Als ein 73-jähriger Kunde ihn festzuhalten wollte, verletzte er ihn leicht und entkam aus dem Geschäft.

Noch auf der Straße Klingelholl konnten Polizeibeamte den Verdächtigen festhalten. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, bei dem eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter verletzten wurden. Der alkoholisierte Straftäter musste mit zur Polizeiwache und wurde anschließend einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes, der Beleidigungen und räuberischen Diebstahls.