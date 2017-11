Warum fasziniert mich der Wuppertaler Abfallkalender so sehr? Nun, es ist einfach zu erklären: Er ist wunderbar übersichtlich, man hat für jeden Tag eine freie Spalte, auf der man sich Termine oder Geburtstage von Freunden notieren kann. Ich blättere oft in diesem Kalender und erfreue mich an Eintragungen der letzten Zeit. Am 9. Januar 2017 steht bei mir „15 Uhr Bielefeld“. Ich war an diesem Tag zu Besuch bei einem Verlag, für den ich lustige Postkarten entwerfe. Weniger schöne aber wichtige Notizen sind „Einkommensteuervorauszahlung 2. Quartal 2017“ oder „Zahnarzt 14 Uhr!“

In den nächsten Tagen wird er hoffentlich wieder im Treppenhaus liegen. Er ist 14 Zentimeter breit und 45 Zentimeter lang. Ich warte schon ungeduldig auf ihn. Gerade eben habe ich wieder meine Haustüre kurz geöffnet, um nachzuschauen, ob er schon angekommen ist. Was wäre das kommende Jahr ohne ihn? Er hat 16 beidseitig bedruckte Seiten und ist mein treuer Begleiter durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Uwe Becker, 1954 in Wuppertal geboren, ist Chefredakteur des Wuppertaler Satiremagazins Italien und Mitarbeiter des Frankfurter Satiremagazins Titanic. Jeden Mittwoch schreibt er in der WZ über sein Wuppertal.

Ich habe mir eine Eselsbrücke gebaut: „Papier ist mir nicht einerlei, es kommt erst raus in Woche zwei.“ Aber das kann natürlich jeder halten, wie er mag. Kürzlich las ich im Internet, dass eine junge Frau zusammen mit ihrem Sohn die blaue Tonne jede Woche raus-stellt. Ist das nur Unkenntnis oder eine Provokation? Einige Zeitgenossen stellen auch die gelbe Tonne jede Woche raus, was natürlich auch knatschverkehrt ist.

Die Ignoranz gegen den Abfallkalender scheint weit verbreitet. Meiner hängt in der Küche, so kann ich ihn schon morgens beim Frühstück betrachten und mich an ihm erfreuen. Am Ende des Jahres werfe ich ihn auch nicht einfach in die blaue Tonne, sondern entferne zunächst die spiralförmige Drahtbindung, die gehört nämlich in den Restmüll. Von 1998 bis 2016 habe ich die Müllkalender sogar gesammelt. Irgendwann wurde es zu viele, und ich musste sie schweren Herzens entsorgen. Natürlich habe ich sie vorher alle eingescannt.