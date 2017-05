Wuppertal will zusammen mit Bürgern gute Projekt für die Weiterentwicklung der Stadt entwickeln und umsetzten. Dafür sollen 150.000 Euro Budget zur Verfügung gestellt werden.

Wuppertal. Das Bürgerbeteiligungs-Team ist am Donnerstag in Barmen und am Freitag in Elberfeld unterwegs und hört sich Vorschläge von Wuppertalern an, die Ideen für neue Projekte in der Stadt haben.

Ziel des Ganzen ist es die Wuppertaler auf die Aktion „Bürgerbudget Wuppertal – 150.000 Euro für Deine Ideen“ aufmerksam zu machen. Jeder der will, kann sein Projekt für die Aktion vorschlagen, es darf nur nicht mehr als 50.000 Euro kosten und muss innerhalb der nächsten zwei Jahre durch die Stadt umsetzbar sein.

Bis zum 24. Mai können Vorschläge unter www.buergerbudget.wuppertal.de oder per Telefon beim Servicecenter der Stadtverwaltung unter der Rufnummer 0202/ 563 – 4844 eingereicht werden.

Die 100 besten Ideen werden ab dem 7. Juni von der Bürgerwerkstatt auf „Herz und Nieren“ getestet: Welche Idee bringt die Stadt am besten voran? Wie wird das Bürgerbudget am sinnvollsten genutzt? 30 Ideen werden saugewählt, die in die nächste Runde kommen.

Danach soll dann die Fachverwaltung diese 30 Ideen auf Kosten und Machbarkeit prüfen. Vom 14. September bis 5. Oktober wird ein letztes mal abgestimmt werden. Die Gewinnerideen werden abschließend in den Haushaltsplan der Stadt aufgenommen.

Alle Infos zu dem Projekt gibt es unter www.buergerbudget.wuppertal.de. Wer sich für alle weiteren Bürgerbeteiligungen in Wuppertal interessiert, muss hier entlang.