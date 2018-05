Zum letzten Spiel der Meisterschaft geht es gegen Schalke 04 II.

Sprockhövel. Zum letzten Meisterschaftsspiel am morgigen Sonntag, 15 Uhr, empfängt die TSG Sprockhövel mit der Zweitvertretung von Schalke 04 noch einmal einen großen Namen in der „GFT-Arena“ am Baumhof. Für die Mannschaft von Andrius Balaika soll gegen Schalke – ebenfalls ein TSG-Wegbegleiter in die Oberliga – endlich etwas Zählbares herauskommen. Allerdings darf der Knappen-Nachwuchs – zumindest theoretisch – vom direkten Wieder-aufstieg in die Regionalliga träumen. Sollten Hamm und Haltern ihre Partien nicht gewinnen und die Gäste in Sprockhövel siegen, könnten sie auf den vierten Platz springen. Wenn dann ein, zwei Teams nicht aufsteigen wollen oder können, wäre der Bundesliga-Nachwuchs bereit, die Liga zu wechseln. Deshalb durfte die Begegnung – wie von den Verantwortlichen der TSG Sprockhövel gewünscht – nicht auf Samstag verlegt werden. Nun muss das Rahmenprogramm umgekrempelt werden.

Dabei werden nicht weniger als 15 Spieler verabschiedet. Es gehen: Sven Möllerke (ETB SW Essen), Felix Gremme, Adrian Wasilewski (beide SCO), Yüksel Terzicik, John Buceto, Tim Dudda, Raffaele Federico, Blerton Muharremi, Tamba Madou, David Trautmann, Jeffrey Boatey, Xhino Kadiu (alle unbekannt), Simon Bukowski (SF Niederwenigern), Tobias Ritz (Karriereende), Postillion (unbekannt). e.ö.