Wuppertal. Zwei 13-Jährige wurden am Donnerstagnachmittag von Gleichaltrigen in Wuppertal bedroht und ausgeraubt. Das berichtet die Polizei am Freitag. Die drei Täter bedrohten die Jungen und schlugen einen der 13-Jährigen bis diese ihnen ihre Smartphones gaben. Danach flüchteten die Jugendlichen in Richtung der ehemaligen Justizschule.

Einer der Täter soll etwa 12 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurze, braune Haare. Während der Tatzeit trug er eine Brille und ein T-Shirt sowie kurze Hosen. Die anderen beiden Täter waren circa 14 Jahre alt. Einer hatte blonde Haare, trug ein orange-rosafarbenes T-Shirt und eine karierte kurze Hose. Um den Hals trug einer eine silberne Kette. Der Andere hatte braune Haare. Er trug zur Tatzeit eine graue Jogginghose und ein blaues T-Shirt. red

>>> Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.