Bis 24. Mai können Wuppertaler Vorschläge machen, wie die Stadt 150 000 Euro investieren soll – und über die Umsetzung abstimmen.

Wuppertal.Ein Museum für die Schwebebahn, ein Sandstrand an der Wupper, ein Trimm-dich-Park im Tal und immer wieder der Wunsch nach mehr Mülleimern und sanierten Spielplätzen: Mehr als 100 Vorschläge für die Verwendung des Bürgerbudgets sind bisher bei der Stadt eingegangen.

Zur Erinnerung: Im Haushalt 2018/19 hat die Verwaltung 150 000 Euro vorgesehen, mit denen Projektideen von Wuppertalern für die Stadt umgesetzt werden sollen – eben das Bürgerbudget. Dahinter stehen die Stabsstelle Bürgerbeteiligung und die Kämmerei, die die Vorschläge auf Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit prüfen.

„Wir halten das für eine super Idee“, sagt Silvio Geßner, Lehrer an der Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule. So würden Schüler „wirklich Partizipation lernen“. Seine 10. Klasse hat sich schon mit einem Vorschlag beteiligt: „WupperFit - Der sportliche ,outdoor’ Park in Wuppertal - mit Zugang für Menschen mit Behinderungen“, hat sie ihn genannt. Wetterfeste Fitnessgeräte sollen an vielen Stellen in der Stadt den Wuppertalern zur Verfügung gestellt werden.

„Das wäre aber nicht nur für Wuppertaler schön“, sagt Geßner. „Die Schüler haben dabei zum Beispiel auch an Touristen gedacht, die in der Stadt dann Sport machen könnten.“ Und, betont Geßner, „es geht um Sport und Gesundheit“. Die Schüler wollten explizit „keinen Platz zum Chillen“ schaffen. Den ersten Kriteriencheck hat „WupperFit“ bereits überstanden, könnte also bei der Bürgerwerkstatt am 7. Juni (siehe Infokasten) dabei sein.

Gleiches gilt zum Beispiel für den Barfußpark des CVJM in Langerfeld, einen Aussichtsturm im Elberfelder Rathaus, den Vorschlag, Therapiehunde an Schulen einzusetzen, die Idee einer Disc-Golf-Anlage oder auch den Umbau der Feuerwehrtreppe am Bayer Sportpark zum offiziellen Wupperzugang, den der Verein Neue Ufer eingebracht hat.

Zeitplan Noch bis 24. Mai können Vorschläge fürs Bürgerbudget eingebracht werden. Vom 25. bis 31. Mai kann über diese abgestimmt werden, die besten 100 Ideen werden in der Bürgerwerkstatt beraten. Welche Ideen sollen zu den Top 30 gehören und in die finale Abstimmung kommen? Bei der Bürgerwerkstatt werden die 100 besten Ideen einem „Gemeinwohlcheck“ unterzogen. Die Bürgerwerkstatt findet am 7. Juni, 18 Uhr, in der Gesamtschule Barmen, Unterdörnen 1, statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Aus organisatorischen Gründen bittet die Stadt um Anmeldungen. Diese ist per E-Mail unter buergerbeteiligung@stadt.wuppertal.de oder telefonisch unter 563 6740 oder 563 6730 möglich. Aber auch Kurzentschlossene ohne Anmeldung sind laut Stadt herzlich willkommen. Die Top 30 aus der Bürgerwerkstatt prüft die Verwaltung genau auf Kosten und Umsetzbarkeit. Im September ist eine Wahlparty geplant, bis 5. Oktober kann online abgestimmt werden. 150 000 Euro gibt es insgesamt (maximal 50 000 Euro für ein Projekt). Das Geld kann theoretisch auch in mehrere kleine fließen. Mehr Info unter buergerbudget.wuppertal.de

Favoriten habe sie nicht. „Und wenn, dürfte ich sie nicht verraten“, sagt Franziska Fischer von der Stabsstelle Bürgerbeteiligung und und lacht. „Es sind auf jeden Fall viele spannende Projekte dabei.“ Wichtig sei, „dass die Vorschläge im Handlungsbereich der Stadt liegen.“ Deshalb habe zum Beispiel die Idee von mehr „Bänken & Mülleimern für den Scharpenacken“ die Kriterien nicht erfüllt, „weil der Scharpenacken gar nicht im Besitz der Stadt ist“, erläutert Fischer. Andere Vorschläge seien daran gescheitert, dass bei den erwarteten Kosten gleich von mehreren Millionen Euro die Rede war.