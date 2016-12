Rheinbahn-Info Zwischen Silvester und Neujahr: Wann Bus und Straßenbahn fahren

Düsseldorf. Silvester gilt bei der Rheinbahn das Motto: „Sie feiern – wir fahren.“ Unter diesem Motto verstärkt die Rheinbahn ihren Nachtfahrplan und weist darauf hin, dass die Betriebspause (sonst zwischen 2 und 4 Uhr) entfällt – viele Busse fahren durch bis morgens gegen 5 Uhr:



Konkret: Am 31. Dezember gilt tagsüber der Samstagsfahrplan mit teilweise reduziertem Angebot. Gegen 21 Uhr endet der normale Betrieb, auf bestimmten Strecken bietet die Rheinbahn einen besonderen Silvester-Fahrplan an. In Mettmann sind die Buslinien 738/746 (Düsseldorf Hauptbahnhof – Mettmann – Wülfrath, Stadtmitte) zwischen 21 und 5 Uhr im 60-Minuten-Takt und die DiscoLinie DL6 (Mettmann- Stadtwald S – Seibelstraße) zwischen 21 und 3 Uhr alle 60 Minuten unterwegs.



In Hilden, Erkrath und Haan sind zwischen 21 Uhr und 5 Uhr folgende Buslinien im 60-Minuten-Takt unterwegs:

Linie SB50 D-Rheinterrasse – Haan, Markt – Haan, Stadtbad

Linie O1 Haan, Hülsberger Busch – Haan, Markt – Sinterstraße

Linie 780 D-Heinrich-Heine-Allee U – Erkrath-Hochdahl, Schulzentrum – Erkrath, Hochdahler Markt

Linie 782 D-Heinrich-Heine-Allee U – Erkrath, Hochdahler Markt

Linie 785 D-Heinrich-Heine-Allee U – Hilden-Süd S – Langenfeld S

Linie DL4 Erkrath S – Hilden Süd S (normales NachtExpress-Angebot)

Linie DL5 Hilden Süd S – Gabelung – Haan Bf – Haan, Markt – Haan, Rheinische Straße (normales NachtExpress-Angebot).



Am 1. Januar 2017 starten die Busse gegen 9 Uhr nach dem Sonntagsfahrplan.



Die genauen Angaben, wann welche Linien in der Vorweihnachtszeit, zu Weihnachten, Silvester und Neujahr fahren, finden die Fahrgäste im neuen Sonderfahrplan, der kostenlos zum Mitnehmen in allen Bussen und Bahnen, in den KundenCentern der Rheinbahn, bei vielen Vertriebspartnern und in den Bürgerbüros ausliegt.

Weitere Infos:

www.rheinbahn.de