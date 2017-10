Essen. Die S-Bahnlinie 6 im Essener Süden bleibt wegen eines Bergbauschadens wohl noch für mehrere Wochen gesperrt. Am Wochenende hätten sich Vermutungen bestätigt, dass die Schäden an einer Stützmauer durch den früheren Kohlebergbau in der Region verursacht wurden, sagte ein Bahnsprecher am Montag. „Da sprechen wir jetzt nicht mehr von Tagen, sondern von Wochen, bis die Schäden behoben sind.“

Die Züge der vielgenutzten Strecke zwischen Essen und Düsseldorf können den Abschnitt zwischen Essen Kettwig und Essen Hauptbahnhof nun nicht mehr befahren. Reisende müssen auf Busse ausweichen.

In der traditionellen Berbau-Region gibt es immer wieder Schäden durch sogenannte Tagesbrüche. Nach Angaben der Bahn ist eine Wand, die den Bahndamm zwischen den Stationen Essen-Stadtwald und Essen-Werden stützt, beschädigt. dpa