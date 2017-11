Weil am Mönchengladbacher Hauptbahnhof Menschen auf den Gleisen unterwegs waren, haben am Dienstagmorgen einige Züge Verspätung. Auch auf der Strecke zum Düsseldorfer Flughafen gibt es Probleme.

Hagen: Auf einem Bahnübergang bei Hagen sind am Dienstagmorgen ein Zug und ein Auto miteinander kollidiert. Der Autofahrer ist dabei eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Bahnstrecke zwischen Lüdenscheid und Dortmund ist gesperrt. Rund um Dortmund und Hagen sorgt diese Sperrung für Verspätungen im Zugverkehr.

Mönchengladbach: Unter anderem der RE4 zwischen Aachen und Dortmund, der auch über Düsseldorf und Wuppertal fährt, ist am Dienstagmorgen von einer kurzen Bahnhofssperrung in Mönchengladbach betroffen gewesen. Dort hatte die Bahn gegen 6.30 Uhr Menschen im Gleisbett zwischen dem Gladbacher und dem Rheydter Hauptbahnhof gemeldet. Daher hatten einige Züge an den Bahnhöfen warten müssen. Auf den Linien RE4, RE8, RB27, RB33, RB34 ist weiterhin mit Verspätungen zu rechnen.

Düsseldorf: Auch auf der Linie die S1, die den Düsseldorfer Flughafen bedient, müssen Zugreisende am Dienstagmorgen mit Verspätungen rechnen. Dort hatte die Bahn sich um Gegenstände im Gleis kümmern müssen.