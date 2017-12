Wuppertal. Eine Weichenstörung zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Wuppertal Hauptbahnhof bereitet der Deutschen Bahn am Donnerstagmorgen Probleme. Seit 6.30 Uhr enden die Züge aus Richtung Haltern am See beziehungsweise Bottrop vorzeitig in Wuppertal-Vohwinkel. Dadurch kommt es zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Wuppertal Hauptbahnhof zu Ausfällen auf der Linie der S9.

Wann die Störung behoben ist, war um 7 Uhr noch unklar.

S 9: Haltern am See – Bottrop – Essen – Velbert-Langenberg – Wuppertal-Vohwinkel – Wuppertal

S 9: Wuppertal – Wuppertal-Vohwinkel – Velbert-Langenberg – Essen – Bottrop – Haltern am See