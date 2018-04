Ein Autofahrer ist in der zu Dienstag gestorben, nachdem er auf der A4 ausgestiegen und von einem Lkw erfasst worden war. Die A4 ist am frühen Dienstagmorgen voll gesperrt.

Köln. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 südlich von Köln ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Die A4 blieb in Fahrtrichtung Olpe ab dem Kreuz Köln-Süd bis zum frühen Morgen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Wagen eines 57-Jährigen am späten Montagabend auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Als der Mann ausstieg, wurde er auf der Fahrbahn von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten zunächst noch an.

Unfall auf der A4 sorgt für Chaos: Rund um Köln geht am Dienstagmorgen nichts

Die A4 ist zwischen Kreuz Köln-Süd und Köln Poll wegen der Bergungsarbeiten voraussichtlich bis 10 Uhr gesperrt. Am Dienstagmorgen staut sich der Verkehr dort auf einer Länge von zehn Kilometern. In der Gegenrichtung (Köln Richtung Aachen) hat sich zwischen dem Dreieck Heumar und dem Kreuz Köln-Süd ebenfalls ein Stau gebildet. Länge: sieben Kilometer. 30 Minuten Zeitverlust. Neun Kilometer sind es auf der A1 (Dortmund Richtung Köln) zwischen Burscheid und Köln-Niehl. 30 Minuten länger dauert es dort. Euskirchen in Richtung Dortmund stockt der Verkehr zwischen Kölln Löwenich und Niehl auf zehn Kilometern. Dort brauchen Autofahrer 20 Minuten länger. Auf der A59 (Düsseldorf Richtugn Köln) gibt es zwischen Monheim-Süd und Leverkusen vier Kiloemter Stau. Der Zeitverlust beträgt 20 Minuten.

dpa/ull