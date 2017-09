Düsseldorf/Wuppertal. Von Samstag (9.9.) um 16 Uhr bis Sonntag (10.9.) um 23 Uhr sperrt Straßen.NRW die beiden A46-Tunnel Universität und Wersten. Umleitungen für den Verkehr sollen mit Rotem Punkt ausgeschildert werden. Straßen.NRW wartet die Sicherheitstechnik der Tunnel Universität und Wersten und überprüft unter anderem die Brandmeldetechnik, Lautsprecheranlagen und Belüftungsanlagen auf korrekte Funktion. Diese Kontrollen finden einmal im Jahr statt.

Nach Angaben von Straßen.NRW sind diese Wartungsarbeiten nur unter Vollsperrung möglich. Gleichzeitig sollen Fahrbahnreparaturarbeiten im Kreuz Düsseldorf-Süd durchgeführt werden.

Die Umleitungen:

Wer von der linksrheinischen Seite in Richtung Wuppertal fahren will, wird in der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk von der Autobahn abgeleitet und über die Münchener Straße bis zur A59-Anschlussstelle Düsseldorf-Garath geführt. Dort können Autofahrer in nördlicher Richtung (Richtung Wuppertal) über die A59 die A46 im Kreuz Düsseldorf-Süd wieder erreichen.

Aus der Gegenrichtung, von der A46 aus Richtung Wuppertal kommend, führt die Umleitung ab dem Kreuz Düsseldorf-Süd auf die A59 in Richtung Leverkusen. Im Anschluss Düsseldorf-Garath kommt der Autofahrer auf die Münchener Straße und im Anschluss Düsseldorf-Bilk wieder auf die A46.

Umleitungen für die Autofahrer, die in dem Anschluss Düsseldorf-Bilk in Richtung Wuppertal, dem Anschluss Düsseldorf-Wersten in beiden Richtungen und dem Anschluss Düsseldorf-Holthausen in Richtung Neuss auffahren wollen, sind über das Straßennetz der Stadt Düsseldorf ebenfalls ausgeschildert.

Auf eine großräumige Umfahrungsempfehlung, über die A44 im Düsseldorfer Norden, wird über auf den Anzeigetafeln vor den Autobahnkreuzen Hilden, Neuss-Süd und aus Richtung Norden kommend vor dem Kreuz Meerbusch hingewiesen.