Düsseldorf. Ganz so schlimm wie am Mittwoch ist es am Donnerstagmorgen auf NRWs Autobahnen nicht. Doch auch am Donnerstag ist einiges los. Gegen 8 Uhr staut es sich in der Region hier:

Auf der A3 Richtung Köln stockt der Verkehr zwischen Kreuz Oberhausen und Kreuz Kaiserberg auf 7 Kilometern. Richtung Oberhausen gibt es nach einen Unfall zwischen Köln-Dellbrück und Kreuz Leverkusen 8 Kilometer Stau.

Auch die A46 ist wie immer vorne mit dabei. Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Barmen und Dreieck Düsseldorf-Süd kommt es immer wieder zu Staus auf einer Strecke von 20 Kilometern. Zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West stockt der Verkehr auf 10 Kilometern. Richtung Wuppertal sind es zwischen Düsseldorf-Wersten und Erkrath 4 Kilometer Stau. Zwischen Haan-West und Wuppertal-Cronenberg müssen sich Autofahrer auf etwa 5 Kilometer Stau einstellen.

Zwei Staus auf der A52 Richtung Düsseldorf, zwischen Essen-Rüttenscheid und Tiefenbroich sind es 8 Kilometer. Zwischen Mönchengladbach-Hardt und Kreuz Kaarst stockt der Verkehr immer wieder auf einer Strecke von über 15 Kilometern.

Autofahrer müssen auf der A57 Richtung Köln zwischen Kreuz Moers und Krefeld-Oppum mit bis zu 10 Kilometer stockendem Verkehr rechnen.

Auf der A59 Richtung Düsseldorf stockt der Verkehr zwischen Düsseldorf-Garath und Dreieck Düsseldorf-Süd auf 4 Kilometern.