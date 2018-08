Düsseldorf. Die A44 in Richtung Essen ist am Dienstagabend zwischen Ratingen-Schwarzbach und dem Kreuz Ratingen-Ost komplett gesperrt worden.

Ein Sprinter ist am Abend umgekippt, erklärte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Düsseldorf gegenüber unserer Redaktion. Eine Person sei verletzt worden. Weitere Fahrzeuge seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Die Sperrung sollte nach Angaben des Sprechers circa gegen 23 Uhr aufgehoben werden. pasch