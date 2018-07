Düsseldorf. Am Montagmorgen ist es auf der A46 in Richtung Wuppertal zu einem Unfall im Berufsverkehr gekommen. Zwischen Düsseldorf-Bilk und Erkrath staut sich der Verkehr auf über 7 Kilometern. Autofahrer müssen mit langen Wartezeiten rechnen, da um 8.30 Uhr nur ein Fahrstreifen nutzbar ist.

Insgesamt ist am Montagmorgen viel los auf den Autobahnen in NRW, zwischenzeitlich warteten viele Pendler in insgesamt weit über 200 Kilometern Stau. red