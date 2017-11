Beschädigte Autos stehen am frühen Morgen des 29.11.2017 auf der Autobahn 57 am Niederrhein bei Uedem (Nordrhein-Westfalen). Bei einem Unfall mit sechs Autos wurden hier 15 Menschen verletzt. Einer der Verletzten war in Lebensgefahr, drei wurden schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher. (zu dpa «Sechs Autos in Unfall verwickelt - 15 Verletzte» vom 29.11.2017 - Redaktionshinweis: Fahrzeugkennzeichen gepixelt) Foto: Arnulf Stoffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++