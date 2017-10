Dortmund. Wegen eines umgekippten Tanklastzugs ist die Autobahn 45 in Fahrtrichtung Frankfurt mehrere Stunden lang gesperrt gewesen. Eine Spur sei am Mittwochabend wieder freigegeben worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Verkehr laufe nun langsam wieder an. Der Unfall hatte sich kurz vor der Anschlussstelle Freudenberg ereignet.

«Die Bergung des Lastwagens ist extrem schwierig», sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Der Lkw lag quer auf der Fahrbahn unter einer Brücke, dazu habe sich der Unfall noch in einer Baustelle ereignet. Unfallursache und Schadenshöhe seien derzeit noch nicht bekannt. Der Fahrer blieb unverletzt. Aus dem Tank des Lkw's lief Kraftstoff aus, der Silo blieb jedoch unbeschädigt. Er war laut Angaben der Polizei mit Hydrauliköl gefüllt. dpa