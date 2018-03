Düsseldorf. Die Deutsche Bahn hat am Montagmorgen größere Probleme. Auf der Strecke der S6 zwischen Essen nach Düsseldorf ist am Morgen kein Zugverkehr möglich. Bei Ratingen ist es zu einem Unfall gekommen, da wohl Gegenstände auf den Gleisen lagen. Auch die Oberleitung soll hier beschädigt sein.

Die Bahn hat richtet zwischen Düsseldorf-Derendorf und Kettwig einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Streckensperrung soll noch bis mindestens 13.30 Uhr dauern.

Auch auf der Strecke der S1 gab es eine Störung, hier war ein Stellwerk in Düsseldorf-Eller defekt. Zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Solingen Hauptbahnhof kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Die Stellwerkstörung ist mittlerweile jedoch behoben. red

#S1 Störung an einem Stellwerk in #Düsseldorf-#Eller behoben. Regelbetrieb zw. #Düsseldorf Hbf und #Solingen Hbf wieder aufgenommen. In der Folge kommt es wahrscheinlich zu Verspätungen und Teilausfällen. Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen.