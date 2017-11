Essen. Die befürchteten Verkehrsprobleme rund um die Großbaustelle auf der Autobahn 40 in Essen sind am Freitagmorgen größtenteils ausgeblieben. Vor der Baustelle sei es lediglich zu einem kurzen Stau von einem Kilometer Länge in Richtung Duisburg gekommen, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit.

Nach Polizeiangaben war das Verkehrsaufkommen am Morgen nicht besonders hoch. Wegen Fahrbahnsanierungen ist die A40 seit Donnerstagabend zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum in Richtung Duisburg gesperrt. Noch bis Montag wird auf einer Länge von knapp vier Kilometern der Asphalt erneuert.

Auch auf der A42 in Richtung Dortmund gab es am Morgen nur kurze Staus. Die Autobahn ist an den letzten Herbstferientagen zwischen Duisburg Baerl und dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord in Richtung Dortmund gesperrt. dpa