Dormagen. Mehr als sechs Jahre nach dem verheerenden Brand unter einer Brücke der Autobahn 57 bei Dormagen wurde am Samstagmorgen der Brückenneubau für den Verkehr komplett freigegeben. Das teilte eine Sprecherin der Landesbehörde Straßen.NRW mit. Die alte Autobahnbrücke war bei dem Feuer massiv beschädigt und später abgerissen worden. In rund drei Jahren Bauzeit entstand in zwei Abschnitten eine neue Brücke.

Während der Bauarbeiten konnten Autofahrer zwischen Neuss und Dormagen eine Behelfsbrücke befahren. Es sei jedoch immer wieder zu Staus und Einschränkungen gekommen, berichtete die Sprecherin. Ursache des Feuers 2012 war Brandstiftung. Unbekannte hatten Plastikrohre unter der Brücke angezündet. In der durch die starke Rauchentwicklung ausgelösten Massenkarambolage starb ein 29-jähriger Mann aus Jüchen. 16 Menschen wurden teils schwer verletzt. Wer den Brand verursacht hat, ist weiterhin unklar. dpa