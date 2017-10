Köln. Die Sperrung nach einem Unfall auf dem Autobahnkreuz Köln-West ist am Mittwochmorgen früher als erwartet wieder aufgehoben worden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Auf der Strecke war in der Nacht ein Schwertransporter in eine Schutzplanke gefahren. Die Schleife beim Wechsel von der Autobahn 1 auf die Autobahn 4 in Richtung Olpe musste daraufhin gesperrt werden. Die beschädigte Planke musste zunächst demontiert werden, um den Lastwagen zu bergen. Zunächst hatte die Polizei mit größeren Verzögerungen im Berufsverkehr bis mindestens 8 Uhr gerechnet. Am Ende konnte der Schwertransporter aber schneller als erwartet von der Unfallstelle bewegt werden, hieß es von den Beamten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.