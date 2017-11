Düsseldorf. Bei der Deutschen Bahn in NRW gibt es im Berufsverkehr am Mittwochmorgen einige Probleme. Eine Signalstörung auf der Strecke zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hauptbahnhof sorgt für Verspätungen in beiden Richtungen. Gegen 7.30 Uhr konnte die Bahn noch keine Angaben zur Dauer der Störung machen.

Betroffen davon sind die Linien RE1 und RE5:

RE 1: Aachen – Eschweiler – Düren – Horrem – Köln – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Bochum – Dortmund – Hamm

RE 5: Wesel – Oberhausen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf– Köln – Bonn – Koblenz

Auch bei der S9 gibt es eine Störung. Wegen Personen im Gleis ist der Bottroper Hauptbahnhof zur Zeit gesperrt. In beiden Richtungen müssen Pendler mit Verspätungen rechnen. Die Züge aus Richtung Haltern am See enden vorzeitig in Gladbeck West. Aus Richtung Essen Hbf enden die Züge vorzeitig in Essen-Dellwig Ost.

S 9: Haltern am See – Bottrop – Essen – Velbert-Langenberg – Wuppertal-Vohwinkel – Wuppertal