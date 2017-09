Düsseldorf. Auf Grund einer Oberleitungsstörung zwischen Köln Geldernstr./Parkgürtel und Köln-Nippes fahren einige Linien der Deutschen Bahn nicht auf dem Regelweg. Davon betroffen sind die Linien RE6, S6 und S11. Das meldete die Bahn am Mittwochmittag.

Die Züge der S 11 aus Richtung Bergisch Gladbach enden vorzeitig in Köln Hansaring. Aus Richtung Dormagen enden die Züge vorzeitig in Köln-Chorweiler Nord. Züge des RE6 aus Düsseldorf Hbf enden und beginnen in Dormagen. red

RE6: Köln/Bonn-Flughafen – Neuss – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Dortmund – Hamm – Bielefeld – Herford – Minden

RE6: Minden – Herford – Bielefeld – Hamm – Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf – Neuss – Köln/Bonn-Flughafen

S6: Essen – Ratingen Ost – Düsseldorf – Langenfeld (Rheinl) – Köln

S6: Köln – Langenfeld (Rheinl) – Düsseldorf – Ratingen Ost – Essen

S11: Düsseldorf Flughafen Terminal – Düsseldorf – Neuss – Dormagen – Köln – Bergisch Gladbach

S11: Bergisch Gladbach – Köln – Dormagen – Neuss – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen Terminal